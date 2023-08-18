У них братиме участь коаліція з 11 країн.

Українські військовослужбовці розпочнуть навчатися роботі з американськими винищувачами F-16 в Данії вже наприкінці цього місяця.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Міністерства оборони Данії. "Українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 в Данії наприкінці серпня", - йдеться у повідомленні.

Також у міністерcтві зазначили, що у цих тренуваннях братиме участь коаліція з 11 країн. Імовірно, мова йде, крім Данії, про Нідерланди, Бельгію, Канаду, Люксембург, Норвегію, Польщу, Португалію, Румунію, Швецію та Велику Британію.

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Навчання на F-16: що відомо

Як повідомляв УНІАН, українська влада була невдоволена тим, що навчання, попри обіцянки партнерів, не розпочалися у червні.

У ЗМІ писали, що гальмувати процес можуть Сполучені Штати. Такої ж думки дотримується колишній Верховний командувач об'єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. Він назвав це шаленим успіхом Путіна.

Сьогодні у Данії та Нідерландах повідомили, що Сполучені Штати офіційно схвалили поставку літаків українській армії. У Вашингтоні заявили, що Україна отримає винищувачі після завершення навчань.

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