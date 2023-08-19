Кабінетні критики повільного контрнаступу очікують, що армія, яка була майже списана 18 місяців тому, зможе здійснити подвиг, на який жодна армія НАТО навіть не пішла б.

Глибина і частота воронок у прифронтовому Оріхові - яскравий приклад того, чому Україні терміново потрібні винищувачі F-16, оскільки українські війська щодня гинуть через перевагу Росії в повітрі.

Однак, попри обіцянки Заходу, навіть навчання українських пілотів ще не почалося, і факт у тому, що Україна навряд чи отримає ці літаки раніше наступного року. Про це пише CNN.

"Кабінетні критики повільних темпів українського контрнаступу, здається, створили надлюдську Україну, здатну зруйнувати будь-які базові військові принципи, ґрунтуючись на провалі російських позицій в результаті блискавичного наступу Києва на Харків і Херсон в минулому році. Тепер вони очікують, що армія, яка була майже списана 18 місяців тому, зможе здійснити подвиг, на який жодна армія НАТО навіть не пішла б", - йдеться в статті.

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CNN підкреслює, що армії НАТО навіть не розглядали б просування через мінні поля та оборонні споруди на півдні Запорізького фронту без висококласної броні, протимінного обладнання, переваги в повітрі та добре навчених сил.

"Але якимось чином Захід дозволив собі розкіш нетерпіння через те, що Україна не в змозі з армією мобілізованих молодих людей, спішно навчених на новому обладнанні, захопити до осені територію, утримувану Росією", - пише видання.

Відзначається, що українські військові дуже добре знають, який вплив F-16 можуть надати на російські сили і бойові дії, так як зараз вони самі страждають від російських літаків.

Один український морський піхотинець на Південному фронті сказав CNN: "Я прекрасно розумію, що таке авіація з її оснащенням і вогневою міццю. Це дуже страшно".

За його словами, росіяни відчують ті ж наслідки від F-16, що й вони. "Це значно спростить завдання, оскільки вони не відчуватимуть себе в безпеці на своїх тилових позиціях. Не кожен буде психологічно готовий повернутися в окопи після авіаудару", - додає військовий.

Також, F-16 дозволять перехоплювати ракети або кинути виклик деяким російським літакам, які запускають їх з великої відстані. Це особливо актуально для великих українських міст, де сирени повітряної тривоги звучать так постійно, що місцеві жителі вже звикли на них майже не реагувати.

"Це порушило б даність терору, який Москва щоночі влаштовує по цивільних районах. Коли ти лежиш в Дніпрі, слухаєш сирени і чекаєш вибухів, будь-які суперечки про те, чи потрібно Україні більше засобів ППО, здаються смішними", - пише CNN.

Видання зазначає, що завдання доставити в Україну висококласні літаки в найкоротші терміни завжди було амбітним. Однак, поставка винищувачів F-16 разом із інтенсивним навчанням і обслуговуванням, якого вони вимагають, наближала б НАТО до статусу учасника війни.

"Можливо, був зроблений розрахунок, що ризик втягування НАТО у війну занадто високий, щоб виправдати більш швидке просування ЗСУ за допомогою F-16. Що простіше замість цього зробити ставку на те, чи зможе Україна домогтися успіху в своєму контрнаступі, коли одна рука в неї зв'язана за спиною", - пише CNN.

F-16 для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, днями в США заявили, що Вашингтон разом із європейськими союзниками працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на винищувачах F-16 почалося якомога швидше.

Навчання українських авіаторів повинні були початися ще в червні. У західних ЗМІ писали, що гальмувати початок навчань можуть саме Сполучені Штати Америки. У середині липня радник з нацбезпеки США Джейк Салліван сказав, що президент Джо Байден вже дав "зелене світло", проте Європа вимагає ще кілька тижнів на підготовку.

За даними The Washington Post, очікувати завершення навчань першої групи українських пілотів можна щонайменше влітку 2024 року.

18 серпня Міноборони Данії заявило, що українські військовослужбовці почнуть вчитися роботі з американськими винищувачами F-16 у цій країні вже в кінці цього місяця. У цих тренуваннях братиме участь коаліція з 11 країн.

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