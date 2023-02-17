Однак фронт тримається, ситуація контрольована українськими військами.

Російські війська продовжують збільшувати масовість наступальних дій на Сході України. Голова Луганської ОВА повідомив, що окупанти основні сили застосували на напрямку Кремінної.

"Окупанти зараз кидають туди всі зусилля, там постійно намагання прорвати нашу оборону, туди й вони кидають свою важку техніку", - повідомляє Telegram-канал Луганської ОВА.

Гайдай додає, що не лише Кремінна, а й інші напрямки також потерпають від російських атак.

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"На всіх напрямках набагато збільшилася кількість обстрілів та наступів, і зараз навіть підключають уже авіацію. Та якою б важкою ситуація на сьогодні не була – вона абсолютно контрольована: і в Білогорівці, і напрямок Кремінна-Лиман, і напрямок Сватове-Куп’янськ", - йдеться в зверненні очільника облдержадміністрації.

Зокрема один із населених пунктів дуже сильно постраждав через спроби наступу окупаційних військ. Росіяни не припиняють діяти за тактикою знищення міст.

"В Білогорівці, напевно, не залишилося жодного квадратного метра, куди б не били російські снаряди", - додав Гайдай.

Що відомо про ситуацію на Луганщині

Сьогодні вранці Генштаб ЗСУ повідомив про відбиття атак росіян на кількох напрямках, у тому числі і в Луганській області.

Ресурс Politico проінформував, що окупанти втратили під Вугледаром свою елітну бригаду.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські компанії відкривають свої представництва на території області.

10 лютого в Генеральному штабі зазначали, що РФ не відмовилася від плану вийти на кордони Луганської і Донецької областей.