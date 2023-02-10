Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на п'яти напрямках.

Російські окупанти не відмовилися від планів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

За даними Генштабу, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках - без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

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"Разом з тим, ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних з Україною районах", - зазначили у Генштабі.

Війна в Україні: актуальне

Інститут вивчення війни констатував початок нового наступу Росії на Луганську область. Водночас українська розвідка заявила, що Путін наказав захопити Донбас до березня.

У Міноборони не виключали, що Кремль спробує здійснити великий наступ до 24 лютого - до річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас у ЦРУ констатували, що критичний період у російсько-українській війні триватиме не менш як шість місяців. Захід, своєю чергою, зосередився протягом цього часу передати Україні потужніше озброєння, в тому числі танки і далекобійні снаряди. Київ також сподівається отримати від країн Європи Сучасні винищувачі для проведення контрнаступу.

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