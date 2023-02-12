Урядом РФ уже доручено створити на окупованих територіях єдиного оператора мобільного зв'язку.

На окупованих територіях Луганської області російські компанії поглинають український бізнес, відкривають свої представництва.

Як повідомляє Луганська обласна військова адміністрація, на захоплених територіях регіону триває монополізація бізнесу, а сєвєродончани все частіше жаліються на зникле з квартир майно.

"Компанії з Росії відкривають свої представництва на окупованій Луганщині і швидко поглинають місцевих конкурентів. Так, нещодавно у так званому "держбанку ЛНР" чомусь вирішили приєднатися до одного з російських. Разом з усіма клієнтами, яких ніхто й не запитував", - сказано в повідомленні.

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В Луганській ОВА зазначають, що оператори мобільного зв'язку поки що продовжують надавати послуги.

"Але урядом РФ вже доручено створити у так званих "ЛНР", "ДНР", а також на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей єдиного оператора мобільного зв'язку. Тобто, місцевим натякнули приготуватись до ліквідації. Інший бізнес - на черзі", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що у Сєвєродонецьку під виглядом відновлювальних робіт бригади чоловіків продовжують відкривати квартири без дозволу господарів.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти не відмовилися від планів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Зокрема, раніше Інститут вивчення війни констатував початок нового наступу Росії на Луганську область. Це узгоджується з даними розвідки, яка відзначала, що Путін наказав захопити Донбас до березня.

Щодо ситуації в інших регіонах, то за даними Генштабу, у двох населених пунктах захопленої території Херсонської області росіяни намагаються відібрати житло в місцевого населення на користь окупаційної "адміністрації". Зокрема, військовослужбовці російських окупаційних військ активно ходять по будинках та перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності житла.

А раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що на окупованій Херсонщині росіяни катують українців, в їх будинки заселяють російських військових.

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