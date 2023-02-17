Учора українські захисники знищили цілу батарею гаубиць Д-30.

На Донецькому напрямку окупанти змінили тактику, зокрема, переставши атакувати позиції українських військових вночі. Про це повідомив речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ворог дещо змінив свою тактику в цьому напрямку, він перестав вночі атакувати наші позиції. За останні два дні чисельність штурмових дій на цьому напрямку коливається від трьох до чотирьох. Натомість вдень ворог дуже потужно застосовує артилерію. Так, наприклад, за вчорашній день на Донецькому напрямку він використав її 223 рази, штурмових дій в районі Вугледара - Мар’їнки було 16", - розповів Дмитрашківський.

За його словами, ворог також застосовує авіацію. Раніше він постійно ночами вів турбуючий вогонь, постійно працювали підрозділи ДРГ та штурмові групи.

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"На сьогодні спостерігається дещо інша тактика: вони вночі намагаються відновлюватись, поновлювати свої резерви, відновлювати особовий склад. Саме в цьому полягає зміна їхньої тактики. Натомість хочу повідомити, що артилеристами з Донецького напрямку вчора була знищена ціла батарея гармат Д-30 разом з обслугою. В цілому всі атаки були відбити, за вчорашній день і цю ніч жодного просування ворога там не спостерігається", - зазначив речник.

Також Дмитрашківський заявив, що дії російських загарбників на сьогоднішній день кардинально змінилися, вони не мають тих потужностей, з якими починали штурмові дії і наступ на цьому напрямку.

"На мою думку, для відновлення даного напрямку, щоб вони могли повноцінно атакувати, їм потрібен час. Я думаю, щонайменше це травень-червень, але ворог буде постійно турбувати на цьому напрямку, оскільки він має поставлене своїм президентом завдання", - додав він.

Ситуація на Донеччині - останні дані

Як повідомляв УНІАН, на Донеччині за добу українські воїни відбили ворожі атаки в районі Бахмута, Вугледара і ще 14 населених пунктів.

У Бахмуті йдуть важкі бої, ворожа артилерія працює по житлових кварталах. За останніми даними, у місті залишаються 6 тисяч цивільних.

Загалом, за даними британськох розвідки, Росія втратила 200 тисяч солдатів з урахуванням поранених.

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