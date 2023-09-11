За його словами, контрнаступ йде повільніше, ніж очікувалося. Втім, реальність інша, ніж війна на папері.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марк Міллі зізнався, що ніколи не бачив ще такої інтенсивності бойових дій, як в Україні.

Як розповів Міллі у розмові з CBSNews, він щотижня розмовляє з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Іноді ці розмови частіші - двічі, тричі на тиждень. Крім того, розвідники секретного центру Пентагону кілька разів на день інформують його про перебіг битв в Україні

Міллі зізнався, що має багатий військовий досвід, але інтенсивність війни в Україні його просто приголомшує.

Відео дня

"Ви коли-небудь бачили такі битви?", - запитав журналіст.

"Ні. Я брав участь у багатьох перестрілках. Автівки, у яких я пересувався, кілька разів підривали мінами, саморобними вибуховими пристроями, з РПГ. Але ніколи не було такої інтенсивності", - зазначив генерал.

Український наступ, у плануванні якого брав участь Міллі, наштовхується на сильніший, ніж очікувалося, опір. Генерал це підтверджує.

"Це (контрнаступ - УНІАН) йде повільніше, ніж люди очікували... Але в цьому полягає різниця між війною на папері та справжньою війною. Отже, реальні люди гинуть, а реальні транспортні засоби справді вибухають, тому люди, як правило, сповільнюються в таких ситуаціях. Але вони прогресують кожен день", - сказав Міллі.

На уточнювальне запитання, скільки українці ще зможуть воювати, враховуючи рівень втрат, Міллі відповів, що відповідь невідома, як і те, скільки ще зможе воювати Росія.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що контрнаступ Збройних сил України продовжиться і після настання холодної погоди. Навіть якщо просуватися вперед стане важче, українські захисники не зупиняться. На його думку, війна довго не триватиме, оскільки РФ фізично не "витягне" великий термін.

Останнім часом ЗСУ просунулися ще на 1,5 км у районі Роботиного, а також зайшли в Опитне, що під Авдіївкою.

На думку Міллі, вктивна фаза контрнаступу Збройних сил України може тривати ще 30-45 днів. Після цього наступальну операцію ускладнить погода.

Вас також можуть зацікавити новини: