Росіяни скаржаться, що ЗСУ користуються "поганою погодою" і б'ють по їхніх позиціях.

Кремлівські пропагандисти визнають, що зазнають величезних втрат в особовому складі, регулярно намагаючись штурмувати позиції ЗСУ на Вугледарському напрямку.

При спробах захопити Павлівку, за словами самих рашистських воєнкорів, "за два дні загинуло більше морських піхотинців, ніж у першу чеченську війну", пише Bild.

Цими ж днями недалеко від Бахмута був збитий російський військовий літак.

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Кремлівські пропагандисти знайшли винуватця вуневдачах на сході України - погану погоду. Наприклад, один з рупорів Кремля написав у Telegram, що в Павлівці російські солдати "були взяті в заручники паводками", а шляхи виявилися "непрохідними", скаржачись, що українська артилерія цим скористалась.

Загальну картину доповнюють кадри БПЛА роботи ЗСУ по угрупованню ворога під Вугледаром, зазначає видання.

Штурм Росією Павлівки - дані від ЗСУ

За словами спікера східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, росіяни зазнають великих втрат у районі Павлівки, намагаючись оточити українських військових.

"В середньому близько 100 осіб убитими по цій лінії фронту – напрямок Авдіївський, Вугледар, Мар'їнка", - сказав Череватий.

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