Зазначається, що позиційні бої йдуть з певними зміщеннями підрозділів, проте українські захисники не дають противнику прорвати нашу оборону.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках у Донецькій області досі точаться важкі бої. Наразі найскладніша ситуація у районі Вугледара.

Як наголосив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, східний фронт залишається головним епіцентром війни.

"Зокрема, Бахмутський та Авдіївський напрямок, де ворог продовжує штурмові агресивні дії, завдає ударів з усіх видів ствольної артилерії, РСЗВ, танків, мінометів", - зазначив Череватий.

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Він підкреслив, що у цих надскладних умовах ЗСУ завдають ударів у відповідь артилерією та авіацією. Позиційні бої йдуть з певними зміщеннями підрозділів, проте захисники не дають противнику прорвати нашу оборону.

Крім того, Череватий підтвердив, що окупанти намагаються оточити ЗСУ у районі Вугледара.

"Декілька днів поспіль там йдуть бої районі населеного пункту Павлівка, складна ситуація, продовжуються позиційні бої, така от війна "мобільна". Наші підрозділи там тримаються і не дають ворогу пройти, як і на всій лінії фронту. Але ось саме там наразі йде найбільш гаряча та інтенсивна війна", - пояснив речник.

Війна в Україні: ситуація на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, на сході України точаться запеклі бої. Росія хоче "стерти Бахмут з лиця Землі", проте прорвати оборону не може.

Західні експерти зауважують, що на східній ділянці фронту ситуація загострюється: росіяни наступають одразу на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

Напередодні журналісти показали зброю, яка допомагає нищити російських окупантів поблизу Бахмута.

За словами Череватого, росіяни зазнають великих втрат у районі Павлівки, намагаючись оточити українських військових: "В середньому близько 100 осіб убитими по цій лінії фронту – напрямок Авдіївський, Вугледар, Мар'їнка".

Раніше в Міністерстві оборони України оприлюднили відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області.

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