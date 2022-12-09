За їхніми відомостями, за останні два тижні в Україні було ліквідовано дев'ять військових пілотів.

Журналістам вдалося встановити імена понад 10 тис. російських військових, убитих на війні в Україні.

В тому числі відомо про смерть 430 мобілізованих росіян - це на 104 більше, ніж два тижні тому, йдеться в матеріалі Бі-бі-сі.

Зараз на перше місце за кількістю підтверджених втрат вийшов Краснодарський край (428 вбитих). На другому місці - Дагестан (363 вбитих), на третьому - Бурятія (356 вбитих). Для порівняння: відомо лише про 54 вбитих з Москви.

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Як вказує видання, за останні два тижні стало відомо про ліквідацію дев'яти військових пілотів. Це дуже відчутні втрати, оскільки військові льотчики є елітою будь-якої армії світу.

Також несуть втрати і елітні - найбільш боєздатні і підготовлені з'єднання російської армії і Росгвардіі. З початку грудня стало відомо про ліквідацію чотирьох співробітників спецназу ГРУ, в тому числі одного старшого офіцера. Всього за дев'ять місяців війни спецназ ГРУ втратив понад 250 чоловік. Практично кожен четвертий з них - офіцер.

Втрати, яких зазнають загони спецназу Росгвардії, порівняні - а в деяких випадках і перевищують сукупні втрати цих підрозділів за 10 років війни в Чечні.

З 10 002 встановлених російських військових, убитих в Україні, 1509 осіб, тобто 15% - офіцери. Серед загиблих - чотири генерали і 49 полковників.

За останні місяці істотно зросла кількість втрат серед так званих добровольців - зараз їх частка становить 12%. Одна з причин високих втрат серед добровольців - низька підготовка.

Крым цього, до 9 грудня журналістам видання вдалося дізнатися імена щонайменше 95 убитих ув'язнених, які воювали у складі російських воєнізованих підрозділів.

Мобілізація в РФ

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис.осіб. Після оголошення мобілізації з Росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. Повідомлялося про великі черги на кордоні з Грузією. Також були миттєво розкуплені авіаквитки до Туреччини, Вірменії.

Пізніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що мобілізованим особам в Російській Федерації не вистачає військової форми, спальних місць і вбиралень.

Пізніше почала надходити інформація, що в російські ПВК вербують ув'язнених у всіх регіонах РФ.

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