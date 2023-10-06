Влада країни в найближчий місяць проаналізує, чи зможуть передати Києву винищувачі Jas Gripen.

Швеція відправить Україні новий пакет військової допомоги на суму 2,2 млрд крон ($199 млн). Він буде складатися в основному з артилерійських боєприпасів.

Про це заявив міністр оборони країни Пал Джонсон, передає Reuters. Шведський міністр повідомив, що уряд також офіційно доручив Збройним силам з'ясувати, чи зможе Швеція відправити Україні винищувачі Jas Gripen.

За словами Джонсона, аналіз Збройних сил країни займе місяць.

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При цьому міністр підкреслив, що Швеції з міркувань безпеки потрібно стати членом НАТО, перш ніж вона зможе передати будь-які винищувачі.

Допомога Швеції Україні

Новий пакет військової допомоги стане 14-м, який Стокгольм надав Києву після вторгнення Росії. В результаті чого загальна вартість такої допомоги скандинавської країни складе трохи більше 22 млрд крон.

Зокрема, на початку року країна вирішила передати Україні близько 50 бойових машин CV-90, після чого провела відповідну підготовку українських екіпажів. Зараз машини вже знаходяться на озброєнні ЗСУ.

Наприкінці серпня стало відомо, що Україна і Швеція домовилися про спільне виробництво БМП CV-90.

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