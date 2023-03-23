Україна отримає танки Stridsvagn, які є шведською модифікацією німецького "Леопарда".

Шведський парламент Ріксдаг дозволив уряду країни передати Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть знамениті самохідки Archer. Про це повідомляє прес-служба Ріксдагу.

Новий пакет допомоги загальною вартістю близько 630 млн доларів спричинив необхідність внесення поправок до вже затвердженого бюджету Швеції на поточний рік.

"Уряду потрібно дати право ухвалювати рішення про передачу військової техніки Україні і про продаж артилерійських гармат Великобританії. У цьому сенс пропозиції уряду, на яку Ріксдаг погодився", – йдеться в повідомленні.

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В рамках цього пакету Україна отримає танки, самохідні артилерійські установки Archer, зенітно-ракетні комплекси MIM-23 Hawk і боєприпаси.

Також шведський парламент дозволив уряду продати Великобританії 14 артилерійських гармат типу Archer – "оскільки раніше країна передала такі артилерійські гармати Україні".

Шведська допомога Україні

Даний пакет військової допомоги від Швеції є не першим, але найбільш "потужним" з початку війни. Раніше Швеція вже поставляла Україні системи протиповітряної оборони та зимову амуніцію для солдатів.

Також шведи передали Україні партію спеціальних катерів, які можна використовувати в якості понтонних переправ на річках. Це дуже потрібне обладнання з урахуванням безлічі знищених стаціонарних мостів.

Водночас Швеція категорично відмовилася поставляти Україні свої винищувачі Gripen. Влада країни говорить, що їм самим ці літаки життєво необхідні.

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