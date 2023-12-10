ЗСУ при цьому використовують цей період складних погодних умов і триваючих російських наступальних операцій для створення і зміцнення оборонних позицій.

Російські окупанти в складних погодних умовах посилюють наступи і намагаються перехопити ініціативу до президентських виборів у РФ, у той час, як ЗСУ закріплюються на позиціях.

Про це повідомили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW). У огляді йдеться про те, що російські війська, ймовірно, розпочали наступальні операції на багатьох ділянках фронту в період найскладніших погодних умов, намагаючись перехопити й утримати ініціативу до президентських виборів у Росії, які призначені на березень 2024 року.

У огляді нагадується, що російські війська ведуть наступальні дії вздовж більшої частини лінії фронту: вздовж кордону Харківської та Луганської областей, біля Бахмута та в напрямку Авдіївки, а також здійснюють безперервні наземні атаки на заході Запорізької області.

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Темпи бойових дій на всій лінії фронту загалом відповідають оцінкам ISW, згідно з якими російські війська намагаються повернути собі ініціативу на полі бойових дій щонайменше з середини листопада.

У огляді йдеться, що офіційні заяви українських військових також свідчать про те, що російським військам вдалося перехопити ініціативу вздовж кордону Харківської та Луганської областей, поблизу Бахмута і вздовж напрямку Авдіївка-Донецьк, тоді як українські війська утримують ініціативу в ключових районах півдня України, про що свідчать постійні українські контратаки на заході Запорізької області та стійка, більша, ніж зазвичай, українська присутність на східному березі Херсонської області.

Аналітики зауважили, що той факт, що окупанти почали намагатися перехопити ініціативу і провести наступальні операції на початку-середині листопада, не чекаючи настяння морозів, свідчить про те, що вони перебувають під тиском.

Експерти зауважили, що поки що важко сказати, чи створять нинішні російські зусилля умови для того, щоб вони змогли досягти оперативно значущих успіхів у найближчому майбутньому.

У той же час, згідно з аналітикою, російські війська не накопичують незадіяні резерви для підготовки до більш масштабних зимових операцій.

"Українські сили, навпаки, схоже, використовують цей період складних погодних умов і триваючих російських наступальних операцій для створення і зміцнення оборонних позицій на тих ділянках фронту, де вони не ведуть контрнаступальних операцій, зберігаючи таким чином живу силу і ресурси для майбутніх наступів", - зазначили аналітики.

Війна в Україні: новини

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що найближчим часом росіяни активізуються на ще одній ділянці фронту. Він прогнозує інтенсифікацію боїв біля Вугледара Донецької області.

При цьому військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак повідомив, що українські захисники розгорнули три плацдарми на лівому березі Херсонської області, і намагаються відкинути окупантів якомога далі.

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