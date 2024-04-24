Пошкодження металургійного комбінату матиме тривалий вплив на роботу підприємства.

В ніч на 24 квітня внаслідок спецоперації Головного управління розвідки в Росії було атаковано Новолипецький металургійний комбінат. Про це УНІАН повідомило джерело у спецслужбах.

Там зазначили, що у результаті ураження дронами-камікадзе було частково зруйновано кисневу станцію металургійного комбінату та виведено з ладу два кисневі блоки.

Стверджується, що таке пошкодження металургійного комбінату матиме тривалий вплив на роботу підприємства.

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Варта зазначити, що Новолипецький металургійний комбінат є одним з найбільших підприємств чорної металургії у РФ. Підприємство працює на військово-промисловий комплекс Росії і виконує значну кількість державних замовлень.

Атаки на територію РФ - деталі

Цієї ночі нафтові об'єкти на території РФ атакували ударні безпілотники. На території міста Липецьк упав дрон, в Смоленській області горіла нафтобаза, а у Воронежі палав НПЗ.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов стверджував, що БПЛА впав у промисловій зоні міста Липецька, але жертв немає. На місці працювали екстренні служби.

Водночас губернатор Смоленської області Василь Анохін повідомив, що у регіоні атакували нафтобазу. Через це сталося загоряння на паливно-енергетичних об'єктах у двох районах області.

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