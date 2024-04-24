В ніч на 24 квітня внаслідок спецоперації Головного управління розвідки в Росії було атаковано Новолипецький металургійний комбінат. Про це УНІАН повідомило джерело у спецслужбах.
Там зазначили, що у результаті ураження дронами-камікадзе було частково зруйновано кисневу станцію металургійного комбінату та виведено з ладу два кисневі блоки.
Стверджується, що таке пошкодження металургійного комбінату матиме тривалий вплив на роботу підприємства.
Варта зазначити, що Новолипецький металургійний комбінат є одним з найбільших підприємств чорної металургії у РФ. Підприємство працює на військово-промисловий комплекс Росії і виконує значну кількість державних замовлень.
Атаки на територію РФ - деталі
Цієї ночі нафтові об'єкти на території РФ атакували ударні безпілотники. На території міста Липецьк упав дрон, в Смоленській області горіла нафтобаза, а у Воронежі палав НПЗ.
Губернатор Липецької області Ігор Артамонов стверджував, що БПЛА впав у промисловій зоні міста Липецька, але жертв немає. На місці працювали екстренні служби.
Водночас губернатор Смоленської області Василь Анохін повідомив, що у регіоні атакували нафтобазу. Через це сталося загоряння на паливно-енергетичних об'єктах у двох районах області.