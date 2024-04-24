У березні 2024 року ГУР провело спецоперацію, унаслідок якої отримало доступ до конфіденційної інформації та службових документів Іванова.

Арешт заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова, якого підозрюють у державній зраді, став результатом успішної спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України. Про це "Українській правді" повідомили джерела в ГУР.

У березні 2024 року фахівці української розвідки здійснили спецоперацію, внаслідок якої отримали доступ до значного масиву секретної службової документації російського Міноборони, зокрема конфіденційної інформації та службових документів Іванова.

За словами джерела УП, незважаючи на реакцію ворога і його спроби убезпечити відповідні сервери, кібератака була здійснена успішно і досягла своєї мети.

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При цьому невдовзі після отримання українською розвідкою доступу до службової документації заступника Шойгу, слідчі органи РФ розпочали проти нього слідство за звинуваченням у корупції. І врешті-решт Іванова відправили до СІЗО за підозрою в отриманні хабара.

Як зазначили в розвідці, у Кремлі й раніше чудово знали про хабарництво Іванова, однак це не ставало приводом для його притягнення до відповідальності. Водночас саме медійний розголос витоку інформації та потрапляння її в українську розвідку стало реальною причиною його переслідування та арешту.

Арешт заступника Шойгу - що відомо

Днями стало відомо, про арешт заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова. Його підозрюють у державній зраді.

За даними росЗМІ, офіційно Іванова звинувачують в отриманні хабара в особливо великому розмірі "під час проведення підрядних і субпідрядних робіт для потреб Міноборони". Однак одне з джерел видання стверджує, що звинувачення в отриманні хабара - "це для публіки", а про держзраду не повідомляють офіційно, оскільки "скандал великий: таки заступник міністра оборони".

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