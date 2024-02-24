Жителі російського Липецька повідомили про звуки вибухів у місті. За словами городян, було видно дим у районі Новолипецького металургійного комбінату, одного з найбільший сталеливарних підприємства в країні.
Перед цим вони повідомляли про звук безпілотників у небі. Як розповіли жителі Липецька, після атаки БПЛА на території НЛМК розпочалася сильна пожежа. Пролунали щонайменше три вибухи. За даними "Обережно, новини", відомо про одного потерпілого. Робітників комбінату відводили в укриття, пишуть місцеві жителі.
Губернатор Липецької області Ігор Артамонов серед ночі повідомив, що пожежа була лише в одному цеху і нібито швидко згашена, а постраждалих немає.
За словами очевидців, удар БПЛА зазнав цеху агломерації НЛМК. Це може ускладнити роботу заводу щонайменше на місяць.
"По відео бачу, що вибух де цех агломерації та підготовки руди", - повідомив ВЧК-ОГПУ колишній співробітник підприємства.
За інформацією "Бази", на НЛМК горить відкритий склад вугілля і удар припав по коксохімічному цеху, де знаходяться холодильні установки.
Новолипецький комбінат виробляє як мінімум 18% усієї сталі в Росії і є ключовим у групі НЛМК одного з найбагатших людей РФ Володимира Лісіна (близько 80% усієї продукції). НЛМК постачає сталь, сплави та прокат підприємствам російської оборонки, на яких виробляють балістичні та крилаті ракети. Це одне із ключових підприємств стратегічної промисловості.
Атаки безпілоніків на РФ - деталі
15 лютого на одному з оборонних заводів Російської Федерації стався вибух. Зокрема, на підприємстві в місті Бійськ в Алтайському краї. Місцевий мер назвав подію "бавовною", викликаною"технологічним процесом". За даними місцевих жителів, вибух міг статися на заводі АТ "Федеральний Науково-виробничий центр "Алтай" (ФНПЦ "Алтай") - оборонно-промисловому підприємстві, яке належить АТ "корпорація "Московський інститут теплотехніки". Воно, в свою чергу, входить в держкорпорацію "Роскосмос".
Пізніше російському Іжевську сталася велика пожежа. Як пишуть росЗМІ, на об'єкті, де була пожежа, могли виробляти безпілотники.