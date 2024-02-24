НЛМК постачає сталь, сплави та прокат підприємствам російської оборонки, на яких виробляють балістичні та крилаті ракети.

Жителі російського Липецька повідомили про звуки вибухів у місті. За словами городян, було видно дим у районі Новолипецького металургійного комбінату, одного з найбільший сталеливарних підприємства в країні.

Перед цим вони повідомляли про звук безпілотників у небі. Як розповіли жителі Липецька, після атаки БПЛА на території НЛМК розпочалася сильна пожежа. Пролунали щонайменше три вибухи. За даними "Обережно, новини", відомо про одного потерпілого. Робітників комбінату відводили в укриття, пишуть місцеві жителі.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов серед ночі повідомив, що пожежа була лише в одному цеху і нібито швидко згашена, а постраждалих немає.

Відео дня

За словами очевидців, удар БПЛА зазнав цеху агломерації НЛМК. Це може ускладнити роботу заводу щонайменше на місяць.

"По відео бачу, що вибух де цех агломерації та підготовки руди", - повідомив ВЧК-ОГПУ колишній співробітник підприємства.

За інформацією "Бази", на НЛМК горить відкритий склад вугілля і удар припав по коксохімічному цеху, де знаходяться холодильні установки.

Новолипецький комбінат виробляє як мінімум 18% усієї сталі в Росії і є ключовим у групі НЛМК одного з найбагатших людей РФ Володимира Лісіна (близько 80% усієї продукції). НЛМК постачає сталь, сплави та прокат підприємствам російської оборонки, на яких виробляють балістичні та крилаті ракети. Це одне із ключових підприємств стратегічної промисловості.

Атаки безпілоніків на РФ - деталі

15 лютого на одному з оборонних заводів Російської Федерації стався вибух. Зокрема, на підприємстві в місті Бійськ в Алтайському краї. Місцевий мер назвав подію "бавовною", викликаною"технологічним процесом". За даними місцевих жителів, вибух міг статися на заводі АТ "Федеральний Науково-виробничий центр "Алтай" (ФНПЦ "Алтай") - оборонно-промисловому підприємстві, яке належить АТ "корпорація "Московський інститут теплотехніки". Воно, в свою чергу, входить в держкорпорацію "Роскосмос".

Пізніше російському Іжевську сталася велика пожежа. Як пишуть росЗМІ, на об'єкті, де була пожежа, могли виробляти безпілотники.

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