Юсов розповів про операції, над якими зараз працює ГУР / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Українська розвідка працює ще над кількома операціями, подібними до тої, коли російський пілот перегнав на територію України військовий літак.

"Крім уже реалізованої операції "Синиця", є ще кілька окремих подібних випадків, які перебувають у роботі", — повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що операція "Синиця" — це перший публічний випадок здачі російської техніки. При цьому, за словами речника, "попередні епізоди щодо техніки мали місце".

Відео дня

Операція "Синиця" - що відомо

23 серпня ЗМІ повідомили, що на території однієї з військових баз в Україні приземлився російський бойовий вертоліт Мі-8. Пізніше в ГУР розкрили, що це було зроблено у межах спецоперації, в ході якої російський пілот добровільно перегнав вертоліт. Незадовго до її реалізації сім'ю росіянина непомітно вивезли з РФ. 

Українська розвідка згодом оприлюднила документальний фільм "Збиті льотчики Росії", в якому розповіла, як російський пілот Максим Кузьмінов перегнав в Україну вертоліт Мі-8. У фільмі він розкрив деталі операції, зазначивши, що виступає проти агресивної війни і не хоче бути причетним до військових злочинів.

Юсов розповідав, що після операції "Синиця", на 70% зросла кількість російських військових, які хочуть здатися в український полон.

Вас також можуть зацікавити новини: