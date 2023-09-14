Українська розвідка працює ще над кількома операціями, подібними до тої, коли російський пілот перегнав на територію України військовий літак.
"Крім уже реалізованої операції "Синиця", є ще кілька окремих подібних випадків, які перебувають у роботі", — повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
Він нагадав, що операція "Синиця" — це перший публічний випадок здачі російської техніки. При цьому, за словами речника, "попередні епізоди щодо техніки мали місце".
Операція "Синиця" - що відомо
23 серпня ЗМІ повідомили, що на території однієї з військових баз в Україні приземлився російський бойовий вертоліт Мі-8. Пізніше в ГУР розкрили, що це було зроблено у межах спецоперації, в ході якої російський пілот добровільно перегнав вертоліт. Незадовго до її реалізації сім'ю росіянина непомітно вивезли з РФ.
Українська розвідка згодом оприлюднила документальний фільм "Збиті льотчики Росії", в якому розповіла, як російський пілот Максим Кузьмінов перегнав в Україну вертоліт Мі-8. У фільмі він розкрив деталі операції, зазначивши, що виступає проти агресивної війни і не хоче бути причетним до військових злочинів.
Юсов розповідав, що після операції "Синиця", на 70% зросла кількість російських військових, які хочуть здатися в український полон.