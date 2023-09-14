Також були епізоди щодо передачі техніки, про які не розголошувалось.

Українська розвідка працює ще над кількома операціями, подібними до тої, коли російський пілот перегнав на територію України військовий літак.

"Крім уже реалізованої операції "Синиця", є ще кілька окремих подібних випадків, які перебувають у роботі", — повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що операція "Синиця" — це перший публічний випадок здачі російської техніки. При цьому, за словами речника, "попередні епізоди щодо техніки мали місце".

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Операція "Синиця" - що відомо

23 серпня ЗМІ повідомили, що на території однієї з військових баз в Україні приземлився російський бойовий вертоліт Мі-8. Пізніше в ГУР розкрили, що це було зроблено у межах спецоперації, в ході якої російський пілот добровільно перегнав вертоліт. Незадовго до її реалізації сім'ю росіянина непомітно вивезли з РФ.

Українська розвідка згодом оприлюднила документальний фільм "Збиті льотчики Росії", в якому розповіла, як російський пілот Максим Кузьмінов перегнав в Україну вертоліт Мі-8. У фільмі він розкрив деталі операції, зазначивши, що виступає проти агресивної війни і не хоче бути причетним до військових злочинів.

Юсов розповідав, що після операції "Синиця", на 70% зросла кількість російських військових, які хочуть здатися в український полон.

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