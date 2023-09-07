Борт перегнали в Україну під час знаменитої операції "Синиця".

Президент України Володимир Зеленський і керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сфотографувалися на тлі вертольота Мі-8, викраденого під час знаменитої операції "Синиця". Фото опублікував Офіс президента України.

Повідомляється, що 7 вересня, у День військової розвідки України, Зеленський зустрівся з військовослужбовцями ГУР і вручив високі державні нагороди.

"Завдяки вам ми знаємо, що планує ворог. Ми знаємо його настрої, його слабкі місця. Завдяки вам і всім нашим силам оборони і безпеки українці відчувають, що ми можемо здолати Росію у війні і що це буде історичним досягненням сучасних поколінь українців", - заявив він.

Російський пілот перегнав в Україну Мі-8 - що повідомлялося

Як писав УНІАН, під час операції української розвідки "Синиця" російський пілот Максим Кузьмінов добровільно пригнав вертоліт Мі-8 у Харківську область.

Коментуючи спецоперацію, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов познущався з російського військового керівництва: "Засмучені".

"Подібне спілкування у нас триває з кількома особами. А те, що сталося, - додасть впевненості тим людям, які ще вагаються", - сказав Буданов про можливість проведення подібних операцій.

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