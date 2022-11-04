Він підкреслив, що установок "багато не буває".

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, як 20 американських реактивних артилерійських систем HIMARS впливають на хід війни на всій лінії фронту і на окремому напрямку.

Зараз лінія "гарячого" фронту в Україні становить майже 900 кілометрів, розповів він на YouTube.

"Якщо ми говоримо про 20 HIMARS на одному напрямку, то це досить, це багато. І вони можуть на цьому оперативному напрямку істотно впливати на організацію і хід бойових дій", - пояснив Жданов.

Водночас експерт зазначив, що HIMARS "багато не буває".

"Але коли ми говоримо з вами в масштабах країни, в масштабах фронту майже в 900 кілометрів, то це дуже мало. І вони насилу справляються з опертивно-тактичними завданнями, які перед ними ставляться", - додав він.

HIMARS в Україні

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Міністр оборони України Олексій Резніков оголосив про прибуття перших HIMARS від США.

Наступного дня Збройні Сили України показали перше відео застосування РСЗВ HIMARS на полі бою.

В Росії неодноразово звітували про знищення американських установок, однак доказів не наводили.

В Американському інституті вивчення війни кажуть, що не знайшли підтверджень випадків перехоплення росіянами снарядів HIMARS, якими українська армія б'є по складах і базах окупантів.

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