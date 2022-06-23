Міністр оборони України обіцяє російським окупантам "гаряче літо" на полі бою.

В Україну прибули зі США перші реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у мікроблозі Twitter.

"HIMARS прибули в Україну. Дякую моєму американському колезі і другу Ллойду Остіну за ці потужні знаряддя. Літо буде гарячим для російським окупантів. І останнім для декого з них", - заявив Резніков.

HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена наприкінці 90-х років.

Ця РСЗВ призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин та бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Система призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами. Максимальна дальність складає 300 км.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки до кінця червня обіцяли передадати Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, які вже за декілька тижнів можна буде застосовувати на полі бою. Зокрема, йшлося про перші чотири РСЗВ. Пізніше стало відомо, що США можуть передати Україні ще чотири таких засоби.

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