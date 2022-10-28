США передали перші HIMARS Україні ще у червні.

Західні експерти не знайшли підтверджень випадків перехоплення російськими окупантами снарядів до HIMARS, якими ЗСУ "виносять" склади і бази ворога.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні окупанти стверджували, що ЗСУ випустили чотири ракети HIMARS по Херсону, і що всі вони були буцімто перехоплені російською ППО.

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Втім, як уточнюють аналітики, підтверджень перехоплення не було, як і не було підтвердження узагалі спрацювання російських ППО.

"У відкритих джерелах немає доказів того, що російські сили коли-небудь перехоплювали боєприпас до HIMARS", - наголошується у звіті Інституту.

HIMARS в Україні

США передали перші HIMARS Україні у червні. Того ж місяця у ЗСУ показали відео першої роботи установок по окупантах.

Як зазначив міністр оборони Олексій Резніков, умовою передачі HIMARS було обмеження їхнього застосування по російській території, водночас така заборона не поширювалась на окуповані території, зокрема й на Крим.

HIMARS призначені для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин та бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Україні поки передали ракети дальністю до 80 км.

За словами військового експерта Сергія Кузана, російські протиракетні системи, як от С-300 і С-400, не здатні перехоплювати HIMARS. З цього приводу в Росії ще влітку почалась паніка: Міноборони Шойгу постійно звітувало про знищені установки і склади БК до них.

Україна та США неодноразово спростовували брехню окупантів.

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