HIMARS -американська високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена в кінці 90 - х років

З'явилося перше відео бойового застосування далекобійних американських РСЗВ HIMARS на полі бою.

Ролик у Facebook виклав користувач Павло Нарожний.

Українські військові випустили в бік позицій окупантів відразу кілька залпів.

23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив про прибуття реактивних систем залпового вогню HIMARS з США. Перший транш, за відкритими даними, включав чотири одиниці РСЗВ.

Того ж дня Вашингтон заявив про передачу Україні додаткових HIMARS.

HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена наприкінці 90-х років.

Ця РСЗВ призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин та бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Система призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами. Максимальна дальність складає 300 км.

Україні поки передали ракети дальністю до 80 км.

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