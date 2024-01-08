Ракети запустили району акваторії Каспійського моря.

Вранці, 8 січня, російські окупанти вирішили знову влаштувати ракетну атаку по території України.

Як пише ПС ЗСУ, у небо підіймали 9 бортів Ту-95МС та 4 бортів Ту-22м3 і з аеродрому "Оленья" (Мурманська область).

"Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС", - згодом додали у відомстві.

Відео дня

Приблизно о 6:20 Повітряні сили підтвердили пуски крилатих ракет з району акваторії Каспійського моря.

Оновлено 6:33. Група ракет на півдні Київщини - в західному напрямку, - ПС ЗСУ. Нові групи ракет - в повітряному просторі Сумщини. Рухаються в західному напрямку - Полтавщина/Київщина.

Оновлено 6:28. Ракети через Сумщину летять в напрямку Полтавщини/Черкащини. Також зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Війна в Україні - останні новини

Генштаб ЗСУ розкрив оперативний напрямок фронту з найбільшою кількістю атак Росії впродовж доби. Важко було під Авдіївкою.

Втрати ворога на 7 січня 2024 року на Авдіївському напрямку величезні - у посадках зараз іржавіють сотні одиниць підбитої бронетехніки супротивника.

Наразі Росія зосередила на окупованих територіях близько 35 тисяч росгвардійців.

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