Вранці, 8 січня, російські окупанти вирішили знову влаштувати ракетну атаку по території України.
Як пише ПС ЗСУ, у небо підіймали 9 бортів Ту-95МС та 4 бортів Ту-22м3 і з аеродрому "Оленья" (Мурманська область).
"Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС", - згодом додали у відомстві.
Приблизно о 6:20 Повітряні сили підтвердили пуски крилатих ракет з району акваторії Каспійського моря.
Оновлено 6:33. Група ракет на півдні Київщини - в західному напрямку, - ПС ЗСУ. Нові групи ракет - в повітряному просторі Сумщини. Рухаються в західному напрямку - Полтавщина/Київщина.
Оновлено 6:28. Ракети через Сумщину летять в напрямку Полтавщини/Черкащини. Також зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
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