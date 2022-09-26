Їх можна визначити здалеку по шуму двигуна.

Українські військовослужбовці вже працюють над методиками ліквідації іранських дронов-камікадзе.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, російська пропаганда намагається подати іранські БПЛА як якесь "наддосягнення" або вундерваффе.

"Насправді це погана репліка з американських та ізраїльських БПЛА, які їм вдалося підібрати після збиття. І він, наприклад, має такий недолік - він дуже галасливий, його здалеку визначають по двигуну, який чутно за багато кілометрів", - додав Череватий.

Спікер зазначив, що українські військовослужбовці вже працюють над способами боротьби з цими дронами.

"Я бачу і знаю, що наші ППО вже працюють над методиками того, як підібратися швидше і прибирати цю загрозу, в тому числі іранських БПЛА", - сказав він.

Росія використовує іранські дрони в Україні

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

13 вересня у ЗСУ повідомили про першу поразку іранського ударного дрона Shahed-136 в Харківській області.

23 вересня російські війська атакували Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Було зруйновано будівлю, загинули дві людини. Вдалося збити 5 іранських БПЛА.

Вже 25 вересня Одесу знову атакували дронами. Повідомлялося про три влучання в адміністративну будівлю в центрі міста.

У відповідь на продаж Росії дронів Shahed-136, Міністерство закордонних справ України позбавило посла Ірану акредитації.

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