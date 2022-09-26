Українські військовослужбовці вже працюють над методиками ліквідації іранських дронов-камікадзе.
Про це розповів речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телеканалу Freedom.
За його словами, російська пропаганда намагається подати іранські БПЛА як якесь "наддосягнення" або вундерваффе.
"Насправді це погана репліка з американських та ізраїльських БПЛА, які їм вдалося підібрати після збиття. І він, наприклад, має такий недолік - він дуже галасливий, його здалеку визначають по двигуну, який чутно за багато кілометрів", - додав Череватий.
Спікер зазначив, що українські військовослужбовці вже працюють над способами боротьби з цими дронами.
"Я бачу і знаю, що наші ППО вже працюють над методиками того, як підібратися швидше і прибирати цю загрозу, в тому числі іранських БПЛА", - сказав він.
Росія використовує іранські дрони в Україні
У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.
13 вересня у ЗСУ повідомили про першу поразку іранського ударного дрона Shahed-136 в Харківській області.
23 вересня російські війська атакували Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Було зруйновано будівлю, загинули дві людини. Вдалося збити 5 іранських БПЛА.
Вже 25 вересня Одесу знову атакували дронами. Повідомлялося про три влучання в адміністративну будівлю в центрі міста.
У відповідь на продаж Росії дронів Shahed-136, Міністерство закордонних справ України позбавило посла Ірану акредитації.