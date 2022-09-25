Відомо, що найменше чотири військово-транспортні літаки ІЛ-76 з дронами було направлено з Ірану в Росію.

Збройні сили України за добу знищили 8 дронів-камікадзе іранського виробництва, які збивають різними видами зброї.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

"За минулу добу було знищено 8 таких беспілотників. Знищувати їх можна різними засобами: від стрілецької зброї до зенітних ракет. Потрібен ще деякий час, щоб вивчити сильні та слабкі сторони цього дрону", - сказав він.

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За словами Ігната, наразі важно підрахувати скільки дронів було поставлено росіянам. Щонайменше чотири військово-транспортні літаки ІЛ-76 було направлено з Ірану в Росію.

"ІЛ-76 - великий вантажний літак і чимало цих дронів могли перевезти. Точної інформації щодо кількості немає", - додав він.

Іранські дрони-камікадзе - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

13 вересня управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 (Шахид-136). Безпілотника було збито поблизу Куп'янська Харківської області.

23 вересня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинули дві людини. В той же день було збито 5 іранських дронів, якими ворог намагався атакувати Одесу.

Того ж дня на півдні України збили багатоцільовий ударний безпілотник іранського виробництва Mohajer-6 (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки.

Сьогодні, 25 вересня, російські загарбники атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучили в адмінбудівлю в центрі міста.

МЗС України за дорученням президента вирішило позбавити посла Ірану акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Однак Іран спростував звинувачення України у продажі Росії дронів-камікадзе і заявив про "вплив третіх країн". Також там заявили, що "шкодують" про погіршення дипломатичних стосунків між Іраном і Україною. МЗС Ірану порадив Уряду України "уникати впливу третіх країн, які прагнуть зруйнувати стосунки між двома країнами".

У відповідь на це в МЗС України заявили, що єдина "третя сторона" - безпілотники Ірану на службі російської армії, які Україна вже безпосередньо збиває у своєму небі. МЗС наголосило, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною.

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