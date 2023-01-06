Опубліковано відео роботи сил ТРО.

Сили територіальної оборони Збройних сил України показали, як українські воїни збивають російські дрони-камікадзе над Києвом.

Відео оприлюднили у офіційному Telegram-каналі Міністерства оборони України. Відзначається, що у ніч з 30 грудня та 2 січня під час масованої авіа атаки бійці збили безпілотники, які намагалися уразити критичну інфраструктуру столиці.

"Мобільні групи, які виконують бойові розпорядження 241 бригада територіальної оборони міста Києва, ДФТГ Т-2 "Деміївка" та ДФТГ "Мрія" прикривають Київ на південному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Також бійці розповіли, як відпрацьовують російські цілі у небі.

Атаки дронів-камікадзе

Як відомо, 31 грудня Росія вкотре здійснила масований обстріл України. Того дня російська армія випустила по нашій країні понад 20 ракет, 12 з них збили сили ППО.

Ввечері росіяни атакували південь України іранськими дронами-камікадзе "Шахед". У новорічну ніч українська протиповітряна оборона знищила 45 дронів-камікадзе.

2 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія планує тривалу атаку іранськими дронами-камікадзе.

Вже вночі російські окупанти запустили в повітряний простір України дві групи ударних дронів.

Раніше повідомлялося, що журналісти ідентифікували росіян, які запускають іранські дрони-камікадзе по території України.

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