Сили територіальної оборони Збройних сил України показали, як українські воїни збивають російські дрони-камікадзе над Києвом.
Відео оприлюднили у офіційному Telegram-каналі Міністерства оборони України. Відзначається, що у ніч з 30 грудня та 2 січня під час масованої авіа атаки бійці збили безпілотники, які намагалися уразити критичну інфраструктуру столиці.
"Мобільні групи, які виконують бойові розпорядження 241 бригада територіальної оборони міста Києва, ДФТГ Т-2 "Деміївка" та ДФТГ "Мрія" прикривають Київ на південному напрямку", - йдеться у повідомленні.
Також бійці розповіли, як відпрацьовують російські цілі у небі.
Атаки дронів-камікадзе
Як відомо, 31 грудня Росія вкотре здійснила масований обстріл України. Того дня російська армія випустила по нашій країні понад 20 ракет, 12 з них збили сили ППО.
Ввечері росіяни атакували південь України іранськими дронами-камікадзе "Шахед". У новорічну ніч українська протиповітряна оборона знищила 45 дронів-камікадзе.
2 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія планує тривалу атаку іранськими дронами-камікадзе.
Вже вночі російські окупанти запустили в повітряний простір України дві групи ударних дронів.
Раніше повідомлялося, що журналісти ідентифікували росіян, які запускають іранські дрони-камікадзе по території України.