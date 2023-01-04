Під прикриттям армійських змагань російські військові в Ірані вчилися керувати дронами-камікадзе Shahed.

Журналісти ідентифікували чотирьох росіян, які запускають іранські дрони-камікадзе по території України.

В ході розслідування журналісти видань Слідство.Інфо та Наші гроші. Львів виявили, що головний центр російської армії, де готують російських дронщиків, знаходиться у місті Коломна. Саме у 924-му центрі безпілотної авіації вчать операторів та випробовують безпілотники перед тим як поставити їх на озброєння у російську армію.

Під прикриттям армійських змагань російські військові в Ірані вчилися керувати дронами-камікадзе Shahed. Військові з Коломни влітку їздили в Іран, щоб навчитися керувати іранськими дронами, які зараз руйнують українські міста та вбивають мирних мешканців.

Кількох з цих російських офіцерів журналістам вдалося ідентифікувати та навіть поспілкуватися з ними телефоном. Ними виявились росіяни Сергій Созінов, Андрій Степовий, Гліб Півкін та Євген Глухов. Один з них сказав, що не вважає, що вчиняє воєнні злочини та й взагалі, каже, "займаюся криптовалютами".

Атаки іранських дронів-камікадзе на Україну

У ЗСУ повідомили, що українська ППО, починаючи з вересня, вже знищила близько півтисячі ворожих дронів-камікадзе "Шахед".

За інформацією президента України Володимира Зеленського, Росія атакує щодня "Шахедами", щоб виснажити нашу ППО та, власне, самих українців.

За інформацією ГУР, на сьогодні Російська Федерація використала приблизно 660 іранських дронів, а за контрактом передбачено 1 тис. 750. Та потрібен час, щоб їх доставити й підготувати до застосування.