За декілька годин до Нового року Росія запустила по Україні дрони-камікадзе.

В суботу, 31 грудня 2022 року, після масованого ракетного удару вдень, Росія запустила по Україні дрони-камікадзе.

Як повідомив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім, залетіло мінімум дві групи "Шахедів". Вони рухаються в напрямках Пологів, Дніпра, Мелітополя та Миколаєва. Один дрон вже знищено.

Повітряну тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Крім того, "червоними" залишаються Луганщина та АР Крим.

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О 22:18 голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив про те, що на Дніпропетровщину летять безпілотники. Вони прямують з боку Запорізької області.

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Ракетний удар по Україні 31 грудня

Вдень 31 грудня 2022 року Росія здійснила черговий ракетний удар по Україні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що противник здійснив пуски більш як 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. 12 з ракет збили Сили оборони України.

Внаслідок атаки по Миколаєву було поранено семеро осіб. Вибухи також лунали в Києві.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 людина загинула, 20 – постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці.

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