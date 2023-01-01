На уламку збитого дрона було написано російською "С Новым годом".

Російські окупанти атакували в новорічну ніч українців дронами-камікадзе, на одному з яких виявили "послання".

Начальник Головного управління поліції Київської області Андрій Небитов оприлюднив знімки БПЛА, на якому видно "послання" від росіян."Уламки шахіда - частина нічного привітання від "братського народу" з Новим роком!", - прокоментував Небитов.

"Можна сказати і дешево, і без смаку! Справжній орко - style. І ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої, вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти. Це все, що потрібно знати про державу-терорист і її армію", - написав він.

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Також Небитов подякував підрозділам ППО ЗСУ за відмінний результат. "Без вашої професійної роботи ранок був би недобрий", - зазначив він.

При цьому Небитов не уточнив, де саме знайшли уламки дрона з "привітанням". Зокрема, на уламку маркером було написано: "С Новым годом" та зображення подарунка і феєрверка.

Нагадаємо, українські військові збили всі дрони-камікадзе, якими росіяни вночі атакували столицю.

Атака РФ на Україну на Новий рік

Вдень 31 грудня 2022 року Росія здійснила черговий ракетний удар по Україні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що противник здійснив пуски більш як 20 крилатих ракет,12 з них були збиті.

Внаслідок атаки по Миколаєву було поранено семеро осіб.

Вибухи також лунали в Києві. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці одна людина загинула, 20 – постраждали. Госпіталізували 14 людей, шістьом медики надали допомогу на місці.

Після масованого ракетного удару вдень, Росія запустила по Україні дрони-камікадзе. Ввечері 31 грудня, за кілька годин до Нового року, РФ атакувала південь України дронами-камікадзе. Повідомлялося про те, що залетіло дві групи "Шахедів".

А в ніч проти 1 січня 2023 року по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зазначив, що на Київщині працює протиповітряна оборона. Водночас міський голова Києва Віталій Кличко наголосив, що вибухи у столиці є наслідками робототи української ППО.

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