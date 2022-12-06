Серед російських блогерів стався переполох, вони розуміють, що Москва у зоні ризику.

Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що серію вибухів на стратегічних російських авіабазах в Енгельсі та під Рязанню влаштували українські сили. Обидці аеродроми розташовані у глибокому тилу ворога.

Як зазначається у зведенні ISW 6 грудня, Україна, можливо, намагалася зірвати російську кампанію завдання ракетних ударів по своїй інфраструктурі.

"Українські війська, ймовірно, завдали ударів по двох російських стратегічних авіабазах 5 грудня, завдавши незначних ушкоджень, продемонструвавши при цьому здатність України завдати удару по російських тилах і, можливо, зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі", - зазначають аналітики.

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Вибухи на тилових аеродромах наробили галасу серед спільноти російських блогерів, яка прийшла до висновку, що "Москва перебуває під загрозою з української території".

"Бавовна" на російських авіабазах

В ніч на 5 грудня "бавовна" сталася під Рязанню та в Енгельсі. За словами росіян, аеродром, який розташований на відстані понад 800 км від України, атакували дрони.

У ЗСУ вже заявили, що ще "нічого не починали".

"Сталися "хлопки", які все частіше на території Росії відбуваються. Як би ворог не хотів - ми ще нічого не починали. Ось так можна охарактеризувати ці події. Їм треба почухати потилицю, подумати, а як і хто це зробив, як це відбулося? Знайти винних. Може, це займе деякий час. Тривожний для них сигнал", - сказав спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Водночас представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи вибухи на російському військовому аеродромі Енгельс, наголосив, що за те, що відбувається на території Росії, відповідальність несе уряд країни-агресорки.

6 грудня парад "бавовни" продовжився - невідомий безпілотник атакував аеродром в Курську. Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, внаслідок атаки дрона загорівся нафтонакопичувач. Пожежу ліквідовують.

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