Подробиці інциденту влада зможе детальніше розкрити вже після перемоги над Росією.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи вибухи на російському військовому аеродромі Енгельс, заявив, що за те, що відбувається на території Росії, відповідальність несе уряд країни-агресорки.

Як він зазначив в ефірі телемарафону, "коли у терористів щось горить, це не може не викликати позитиву".

"Можу розділити з усією країною добрі новини, коли у терористів щось горить, це не може не викликати позитиву. Тим більше коли горять якісь аеродроми та місця базування стратегічних бомбардувальників, які вбивають мирних людей", – сказав Юсов.

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Представник ГУР МО додав, що подробиці інциденту влада зможе детальніше розкрити вже після перемоги над Росією.

"За те, що відбувається на території держави-агресора, відповідає уряд держави-агресора. Сьогоднішні події – чергова ознака деградації їхньої, у тому числі й військової інфраструктури. Решту ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати", – зазначив Юсов.

Вибухи на аеродромі Енгельс

В ніч проти 5 грудня на російському аеродромі Енгельс, що розташований у Саратовській області РФ, сталася "бавовна". Невідомі дрони атакувати стратегічну авіацію окупантів.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім знайшов збіг, натякаючи на те, що могло "прилетіти" на авіабазу окупантів. Він зауважив, що атака дронів на базу Енгельс збіглася з анонсом льотних випробувань нового українського безпілотника, здатного подолати відстань 1000 кілометрів.

Водночас спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат загадково прокоментував інцидент. Він заявив, що "як би ворог не хотів – ми ще нічого не починали".

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