Росіяни стверджують, що БПЛА були збиті ППО, а самі пошкодження виникли через падіння уламків і вибух на землі.

Міністерство оборони Росії визнало вибухи на військових аеродромах в Енгельсі та Рязані, які розташовані в сотнях кілометрах від лінії фронту. Ізраїльська супутникова компанія ImageSat International опублікувала зображення наслідків вибуху на авіабазі під Рязанню.

У заяві Міноборони РФ вказується, що удар було завдано "безпілотними літальними апаратами радянського виробництва", які нібито запустила Україна.

Також росіяни стверджують, що БПЛА були збиті ППО, а самі пошкодження виникли через падіння уламків і вибух на землі. За їхньою версією, через уламки загинули троє військових техніків, а ще четверо - були госпіталізовані. Крім того, вибух "пошкодив обшивку корпусу" двох російських літаків.

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Як відомо, на аеродромах в Енгельсі та під Рязанню базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Саме їх РФ використовує для обстрілів України.

Супутникові знімки, опубліковані у Twitter компанії Maxar Technologies, свідчать про те, що напередодні вибухів на аеродромі в Енгельсі було кілька десятків літаків – переважно Ту-95 і Ту-60.

Вибухи на російських аеродромах

В ніч на 5 грудня "бавовна" сталася під Рязанню та в Енгельсі. За словами росіян, аеродром, який розташований на відстані понад 800 км від України, атакували дрони.

У ЗСУ вже заявили, що ще "нічого не починали".

"Сталися "хлопки", які все частіше на території Росії відбуваються. Як би ворог не хотів - ми ще нічого не починали. Ось так можна охарактеризувати ці події. Їм треба почухати потилицю, подумати, а як і хто це зробив, як це відбулося? Знайти винних. Може, це займе деякий час. Тривожний для них сигнал", - сказав спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Водночас представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи вибухи на російському військовому аеродромі Енгельс, наголосив, що за те, що відбувається на території Росії, відповідальність несе уряд країни-агресорки.

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