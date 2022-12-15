Його затримали і нібито передали "службі безпеки" Пригожина для страти.

Найманець ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв деякий час воював під Бахмутом, а потім втік з фронту і повернувся до Росії. Бойовик розповів правду про реалії бойових дій і підтвердив страти найманців.

Як зазначив український журналіст Денис Казанський, Медведєв записав відеозвернення, в якому розповів, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відправляє своїх людей тупо на м'ясо, у безглузді атаки, де немає шансів вижити. Крім того, він підтвердив, що "вагнерівці" проводять регулярні страти "своїх" без суду та слідства за різні провини.

"Компанія в односторонньому порядку змінила контракт до шести місяців, не спитавши моєї думки. Потім продовжили до восьми місяців. Зв'язано це, скоріше за все, з тим, що там почало відбуватися. Після прибуття в'язнів на службу відбуваються дивні речі: вбивства від своїх же працівників - службою безпеки "Вагнера" засуджених, тупі накази, які віддавало наше командування, кидаючи нас на м'ясо, на танки з автоматами, відношення, образи, побої...", - розповів колишній "вагнерівець".

Він додав, що шкодує за вибір воювати у складі "Вагнера". Він звернувся до ФСБ, Генпрокуратури, Путіна особисто за допомогою. За словами окупанта, його життю загрожує небезпека. "Вагнер" розшукує його.

"Я побоююсь за своє життя та здоров'я. Я не скоїв жодного злочину. Те, що я відмовився брати участь у незрозумілих манервах Євгена Пригожина та наближених до нього осіб...", - заявив він, додавши, що живе "у правовій державі", тому сподівається на допомогу.

"Правова держава" відреагувала миттєво. Медведєва вже затримали і, за повідомленнями російських ЗМІ, планують передати "Службі безпеки Євгена Пригожина" для розправи та вбивства за допомогою кувалди.

В'язні на війні проти України

Росія відкрито вербує на війну проти України ув'язнених. Раніше УНІАН вже повідомляв, що лідер ПВК "Вагнер" Пригожин особисто їздить по колоніях і "мотивує" росіян ставати "гарматним м'ясом".

Ставлення до "зеків" не найкраще. Командування РФ не приховує, для чого вони їм потрібні. "Зеків" навмисне відправляють у бій без харчування. Таке рішення обумовлено чітким усвідомленням того, що ув'язнені довго на війні не живуть.

Зокрема, нещодавно найманці стратили кувалдою зека-"вагнерівця", який здався у полон ЗСУ та публічно заявляв, що хоче воювати на боці України.

Відео зі стратою Євгена Нужина опублікував близький до ПВК "Вагнер" Телеграм-канал. Сам Пригожин заявляв, що Нужин "зустрівся з дуже поганими, але справедливим людьми".

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