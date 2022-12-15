Гордість РФ - танк Т-90М "Прорив" - коштує на експорт 5 мільйонів доларів.

Один із найкращих підрозділів ПТРК "Дайвер" вперше показав унікальний бій - знищення незахищеного та новітнього російського танка Т-90М "Прорив" пострілом ракети "Стугна".

Відповідним відео поділився журналіст та головний редактор видання "Цензор. НЕТ". Нагадується, що "Стугна" - розробка українського КБ "Луч" вартістю 25 тисяч доларів, а танк РФ коштує на експорт 5 мільйонів доларів.

"Вперше на відео знищення ПТРК чітко видно характерний силует "Прорива". Результативний бій стався під Бахмутом", - уточнив локацію журналіст.

Він додав, що дії підрозділу "Дайвера" вирізняються високим рівнем розвідки та планування операцій.

Бої за Бахмут

На Донбасі найбільш запеклі бої на сьогодні точаться саме за Бахмут. Це місто називають експерти наразі ціллю Кремля номер 1. Та всі спроби штурму росіян тут провалюються, ЗСУ утримують свої позиції та контроль над населеним пунктом.

9 грудня Зеленський повідомив, що ситуація залишається важкою на ключових напрямках Донбасу – Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна.

Капітан Нацгвардії Петро Кузик повідомив, що окупанти "кладуть" неймовірну кількість особового складу поблизу Бахмута.

Напередодні стало відомо, що під час одного зі штурмів під Бахмутом ЗСУ ліквідували 17 "вагнерівців". Ще 70 найманців отримали поранення.

Військовий експерт Олег Жданов пояснював, що Бахмут має важливе значення, і якщо російські окупанти його захоплять, то зроблять з цього "взяття Берліна".

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