За словами речника Повітряних сил, інформацію треба чекати, на все свій час.

Наразі немає інформації, що під час сьогоднішнього обстрілу було збито ракету "Кинджал". Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Якщо було б, ми б вже повідомили. Немає інформації, є офіційна інформація у Генштабі, є інформація у Повітряних сил. Я розумію, чому ви запитуєте, тому що ми минулого разу не надто спішили повідомляти про те, що збито "Кинджал". Тому інформацію треба чекати, на все свій час. Наразі немає такої інформації про роботу балістики", - повідомив Ігнат у відповідь на запитання ведучого марафону.

Ракетна атака по Україні сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні окупанти знову атакували Україну. О 4 ранку по всій країні пролунала повітряна тривога. Згодом стало відомо, що росіяни випустили 25 ракет, з яких 23 вдалося знищити.

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Зокрема, за даними КМВА, по Києву противник випустив близько 15 ракет, жодна з яких не досягла цілі - ППО успішно впоралася із захистом столиці, прямих влучань не допущено. Однак в результаті падіння уламків ракети сталося загоряння на території приватного домоволодіння в Голосіївському районі столиці. Також уламки ворожої ракети знайшли на проїжджій частині у Шевченківському районі.

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