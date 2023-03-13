Однак м'яка зимова погода сприяла тому, що кияни не гостро відчули багатогодинні блекаути.

Влада Києва була готова оголосити евакуацію жителів столиці через масовані удари РФ по міській інфраструктурі в січні цього року. На щастя, погода сприяла тому, щоб кияни не гостро відчували блекаут.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко в інтерв'ю виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland, передає DW.

"У січні ми були близькими до того, щоб закликати населення до евакуації. Найважчий блекаут тривав 14 годин. Не було світла, води, опалення. На щастя, погода була м'якою", - сказав Кличко.

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Крім того, мер високо оцінив військову допомогу Німеччині Україні, наголосивши на ролі ЗРК Iris-T німецького виробництва у відображенні російських ракетних ударів. При цьому він закликав прискорити подальше постачання зброї.

Удари по енергосистемі в січні

росія цілеспрямовано знищувала українську енергосистему з жовтня 2022 року. Піком активності ворожих ракет став січень. Особливо гостро наслідки ударів відчували в Києві.

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. З того моменту по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту. Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

На кінець січня 2023 року енергосистема України пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб'єктах. Понад 10 ГВт основних встановлених потужностей були недоступними українській енергосистемі і знаходилися під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

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