Він вважає, що точної дати чекати не варто.

Фактично дії Збройних Сил України на південному напрямку можна вважати контрнаступом.

Йдеться про підтримку вогневого контролю, постійне знищення військових об'єктів та зниження боєздатності російських військ, сказав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі CNN. "Тому я не думаю, що буде дата, з якої буде вважатися, що контрнаступ вже почався", - додав він.

Він висловив оптимізм, що Україна зможе повернути свої території: "Тому що те, що зараз відбувається на тимчасово окупованій території, - це просто кошмар. Такого не повинно бути в 21 столітті. Це і катівні камери, і примусова паспортизація, і депортація дітей і т.д.", - сказав Соболевський.

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Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Нагадаємо, що Україна готується до великого контрнаступу на фронті. У Білому домі заявляли, що передали для нього майже все, що вона просила.

В одному з інтерв'ю президент України Володимир Зеленський сказав, що контрнаступ включає плани по деокупації Криму. Також він сказав, що росіяни "будуть бігти", коли Україна підійде до адміністративних кордонів з півостровом.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, підготовка до контрнаступальних дій вже на фініші.

Сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна готує контрнаступ вже в найближчі тижні.

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