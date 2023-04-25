ЗМІ розмірковує, де ж цього разу ЗСУ завдадуть по росіянах головного удару.

Україна посилає Росії неправдиві сигнали, щоб збити її з пантелику напередодні контрнаступу, пише Politico.

Це ідея не нова, зазначають журналісти. Точно так само британці в 1943-му розгорнули цілу операцію з дезінформації Німеччини щодо того, де в Південній Європі союзники завдадуть головного удару. "Кидок" був успішним. У матеріалі йдеться, що журналістам на тлі підготовки ЗСУ до контрнаступу вже заборонено відвідувати окремі ділянки фронту.

ЗМІ розмірковує, де ж цього разу ЗСУ завдадуть по рашистах головного удару, згадуючи при цьому блискучу операцію зі звільнення Харківської області.

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Вивчивши останню активність росіян на фронті, журналісти дійшли висновків, що найбільше окупанти побоюються удару з півдня, тому що успіх там справді змусить Україну незабаром націлитися на Крим.

Попри весь скептицизм Заходу щодо доцільності оборони Бахмута, аналітики згодні, що ведення безуспішного наступу на цій ділянці фронту послаблює оборону РФ в інших місцях.

Проте аналітики вважають, що на широкомасштабний наступ по всій лінії фронту в України немає сил. Хоча ЗСУ вже неодноразово недооцінювали.

Підготовка до контрнаступу ЗСУ - головне

Захід останні місяці активно споряджає українців важкою технікою та боєприпасами. Як відзначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, "контрнаступальні дії вже йдуть", тому "говорити вузько про контрнаступ - це не коректно".

Водночас Росія загрузла в боях за Бахмут і Мар'їнку. Також окупанти відновили наступ на Вугледар, щоб розосередити українські сили і не дати їм зібратися в "єдиний кулак".

Останні місяці РФ зайнята зміцненням оборонних позицій на півдні, де проходить так званий "сухопутний коридор" до Криму.

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