Незабаром вони можуть оголосити про новий пакет допомоги.

Сполучені Штати Америки незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє журналістка Лаура Келлі в мікроблозі Twitter. "Кірбі попередив, що очікується оголошення ще одного пакету допомоги США для Києва", - написала вона.

"Кірбі також каже, що США надали майже 100% того, що просили українці, як військову допомогу, необхідну для початку контрнаступу", - додала вона.

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Контрнаступ України: що відомо

Про великий контрнаступ української армії висувають безліч припущень, проте час його початку, напрямок і деталі відомі тільки невеликому колу осіб.

У недавньому інтерв'ю президент Володимир Зеленський сказав, що контрнаступ включає плани щодо звільнення окупованого Росією Криму.

Також він сказав, що затягувати операцію в очікуванні сучасних винищувачів Україна не буде. Як відомо, Київ неодноразово закликав союзників передати такі літаки українській армії.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що підготовка до контрнаступальної операції знаходиться на фінішній прямій.

За даними The New York Times, очікувати активних дій Збройних Сил України до поліпшення погодних умов не варто.

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