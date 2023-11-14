За словами очільника ОП, наближається переломний момент у цьому кривавому протистоянні.

Наступний рік стане "вирішальним" у війні проти Росії. Наближається переломний момент.

Про це заявив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє Bloomberg. Цю заяву український топ-чиновник зробив, закликаючи США та Європу до посилення санкцій і надання Україні додаткових систем озброєнь, зокрема засобів ППО напередодні очікуваних атаки РФ на енергосистему країни.

"Наближається переломний момент у війні. Наступний рік буде вирішальним", - заявив Єрмак під час виступу в Інституті Гудзона у Вашингтоні ввечері понеділока.

Єрмак зазначив, що контрнаступ Києва триває, Збройні сили мають плацдарм на лівому березі Дніпра, а президент Зеленський знає, як досягти перемоги.

Під час візиту у США Єрмак зустрівся з радниками з національної безпеки США, Німеччини, Великої Британії та Франції. Візит Єрмака відбувся на тлі затримки рішення Конгресу США щодо наступного траншу допомоги Україні через опозицію деяких республіканців.

США вагаються, чи допомагати Україні

Адміністрація американського президента Джо Байдена пропонує виділити Україні близько 61 мільярди допомоги в пакеті, який об'єднає підтримку й Ізраїля та інших країн.

Тим часом новий спікер Палати Представників Конгресу Майк Джонсон пропонує проголосувати за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 14,5 мільярдів доларів.

Мітч МакКоннелл, попри позицію республіканців, виступав за виділення допомоги і Україні, і Ізраїлю в одному великому пакеті.

Раніше радник Байдена Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового пакету допомоги Україні в Конгресі можливості США зменшуються. За його словами, Конгрес США має ухвалити запит президента Байдена, який включає допомогу Україні й Ізраїлю, якомога швидше, оскільки це прямо впливає на національні інтереси США.

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