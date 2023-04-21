Успіх українського наступу залежатиме всього від одного фактора.

Глава розвідувального центру Міноборони Естонії полковник Марго Гросберг припустив, що український контрнаступ може початися вже 9 травня, але все буде залежати від ситуації на фронті і від погоди, пише ERR.ee.

На брифінгу 21 квітня Гросберг зазначив, що, за спостереженням розвідки, бойові дії як з боку України, так і з боку РФ знизилися, бо обидві армії заощаджують боєприпаси.

Не очікує Гросберг ніяких змін і наступного тижня. Контрнаступ ЗСУ може початися 9 травня, продовжив військовий, хоча планування "символічних" дат більше характерно поведінці Росії.

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"Щодо 9 травня я підкреслив, що Україна - це зовсім інший регіон, особливо північний схід і південь України, де багато що залежить від погоди. Цього тижня йшов дощ, наступного тижня буде дощ. Пройде ще три тижні, ці дати стануть неактуальні", - сказав він.

За словами Гросберга, росіяни також посилено готуються до можливого наступу, особливо в районі Запоріжжя та Херсона, оборонні споруди будуються за кількома різними напрямками.

За словами полковника, які саме українські підрозділи підуть у контратаку, це не найважливіше питання. Головне - синхронізація військ перед початком великої операції, адже це найважливіший нюанс стратегічного успіху. Як приклад він навів Росію, яка так і не змогла змусити свої сухопутні і повітряні сили діяти спільно, що частково пов'язано з дуже хорошою роботою української ППО - Росії не вдалося її знищити.

Війна новини - підготовка ЗСУ до контрнаступу і бої за Донбас

Захід продовжує оснащувати українську армію сучасними засобами ППО, боєприпасами і танками, в той же час росіяни погрузли в боях за Донбас - запеклі бої йдуть у Бахмуті.

На тлі 11-го "Рамштайну" генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ЗСУ готові повернути ще більше територій. Також сьогодні ввечері президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку з військовими і звернувся до росіян з одним-єдиним попередженням.

РФ, своєю чергою, готується до початку весняно-літньої військової кампанії і вже намагається розпорошити українські сили активізацією наступу під Вугледаром.

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