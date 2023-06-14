З початку повномасштабного вторгнення знищено вже 217 330 окупантів.

Російські пропагандисти повідомили про масову загибель окупантів найбільшого з'єднання армії РФ - 20-ї гвардійської Краснопрапорної загальновійськової армії - у багатогодинному очікуванні на генерала під Кремінною. По місцю скупчення ворога прилетіли ракети HIMARS.

При цьому "воєнкори" не вказують кількість загиблих.

Про подію написав, наприклад, пропагандистський Telegram-канал "Рибар": "Під Кремінною трагічний інцидент стався в одній з дивізій, що збиралася піти в наступ. Дві години люди стояли натовпом на одному місці і чекали, коли командир дивізії слово своє мотивуюче мовить".

Але замість генерала військові дочекалися ударів українських РСЗВ і артилерії.

Пропагандисти рашистського Telegram-каналу "Старше Едди" взагалі закликали розстріляти генерала: "Якщо до середини другого року війни знаходяться командири, що возять на передок колони і збирають особовий склад в одну велику купу, а потім чекають удару ворожої артилерії, то таких командирів треба розстрілювати".

У низці рашистських Telegram опублікували фото генерала, якого російські ЗМІ ідентифікували як генерал-майора Сухраба Ахмедова. За попередньою інформацією, йдеться про втрати у 20-й гвардійській Краснопрапорній загальновійськовій армії.

Повідомляється, що Ахмедов разом зі своїм колегою Рустамом Мурадовим раніше керував угрупованням військ "Схід" і береговими військами 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

Останній, пишуть росЗМІ, "прославився" відправкою військових на міни під Вугледар, масовою втратою сотень одиниць техніки і тисяч солдатів, пізніше він був засланий миротворцем до Вірменії.

Втрати РФ в Україні - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення знищено вже 217 330 окупантів, 680 - за минулу добу.

Також Генштаб звітував про 13 авіаударів по районах зосередження особового складу росіян протягом 13 червня. Окремо українські артилеристи вразили, в тому числі, пункт управління, 8 баз окупантів, 7 підрозділів артилерії ворога та станцію РЕБ.

Сьогодні вдень почали поширюватися чутки про ліквідацію "правої руки" Рамзана Кадирова. Поки його загибель не підтверджено.

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