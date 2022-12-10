За словами окупанта, йому не обіцяли грошей за участь у бойових діях.

Полонений російський зек-"вагнерівець" В'ячеслав Ізмайлов (позивний "Гойда") розповів, що його вербував особисто Євген Пригожин. Грошей за "контракт" йому не обіцяли, але дали можливість "кров'ю спокутувати провину перед батьківщиною".

В інтерв'ю YouTube-каналу Donbas Frontliner загарбник розповів, що Пригожин його обдурив. Після легкого курсу навчання його кинули відразу на передову - під Лисичанськ. Тих, хто відмовлявся йти у наступ, розстрілювали. Ба більше, ці найманці власноруч копали собі могили.

"До мене йшла група евакуації, там дві людини було, які просто злякалися, працювала артилерія. І ось цих двох потім…вони копали собі могилу, їх просто розстріляли і закопали", – заявив окупант.

ПВК "Вагнера" на війні проти України

Росія відкрито вербує на війну проти України ув'язнених. Раніше УНІАН вже повідомляв, що лідер ПВК "Вагнер" Пригожин особисто їздить по колоніях і "мотивує" росіян ставати "гарматним м'ясом".

Ставлення до "зеків" не найкраще. Командування РФ не приховує, для чого вони їм потрібні. "Зеків" навмисне відправляють у бій без харчування. Таке рішення обумовлено чітким усвідомленням того, що ув'язнені довго на війні не живуть.

ПВК "Вагнера" на війні проти України

Росія відкрито вербує на війну проти України ув'язнених. Раніше УНІАН вже повідомляв, що лідер ПВК "Вагнер" Пригожин особисто їздить по колоніях і "мотивує" росіян ставати "гарматним м'ясом".

Ставлення до "зеків" не найкраще. Командування РФ не приховує, для чого вони їм потрібні. "Зеків" навмисне відправляють у бій без харчування. Таке рішення обумовлено чітким усвідомленням того, що ув'язнені довго на війні не живуть.

Зокрема, нещодавно найманці стратили кувалдою зека-"вагнерівця", який здався у полон ЗСУ та публічно заявляв, що хоче воювати на боці України.

Відео зі стратою Євгена Нужина опублікував близький до ПВК "Вагнер" Телеграм-канал. Сам Пригожин заявляв, що Нужин "зустрівся з дуже поганими, але справедливим людьми".

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