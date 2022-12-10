За словами "кухаря Путіна", винний у стрілянині "вагнерівець" був у несвідомому стані.

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин виправдав свого "зека"-найманця Павла Ніколіна, який відкрив вогонь з кулемета по поліцейських у Ростовській області РФ. За його словами, "вагнерівець" начебто був у "несвідомому стані" через контузію.

Як заявляє прес-служба Пригожина, Ніколін нібито отримав контузію під час штурму Бахмута, тому й стався інцидент зі стріляниною по поліцейських. Їх "вагнерівець" прийняв за українських диверсантів.

"Ніколін вже дав пояснення, що він брав участь у штурмі Бахмута, був контужений і кілька днів перебував у несвідомому стані. Тому, коли в районі Новошахтинська до нього під'їхали поліцейські на цивільній машині без знаків розрізнення, він сприйняв їх як українських диверсантів", - заявив Пригожин.

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Ба більше, він наголосив, що забере Ніколіна назад в групу "Вагнера". Пригожин нібито вже написав відповідне клопотання.

"Ніколіна я готовий взяти на поруки під свою особисту відповідальність, про що вже написав клопотання", - додав він.

Стрілянина в Новошахтинську

Раніше повідомлялося, що в Ростовській області чоловік у формі російської армії відкрив вогонь по поліцейських з ручного кулемета. У ЗМІ писали, що він може бути дезертиром.

Повідомлялося, що російські поліцейські були одягнені в цивільний одяг. Один з них отримав поранення.

Пізніше стало відомо, що стрілянину відкрив Павло Ніколін, який відбував покарання за крадіжку і розбій. За даними "Бази", його завербували до ПВК "Вагнер", проте наприкінці листопада той передумав воювати і втік.

Через добу його знайшли на покинутій свинофермі, він намагався чинити опір.

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