Там вважають, що не менш важливо обговорити поставки інших озброєнь, які запитує Україна.

Німеччина та інші держави, що підтримують Україну, повинні індивідуально приймати рішення про постачання їй танків.

Про це заявив глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. "Це суверенне рішення суверенної держави, якою є Німеччина", - прокоментував Бауер, повідомляє Reuters.

Він додав, що не менш важливо обговорити поставки інших озброєнь, які запитує Україна.

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"Передача [озброєнь] зараз коштує грошей, але ціна для всіх нас буде набагато вищою, якщо Росія виграє війну в Україні. Нам потрібно подивитися на те, що Україна вимагає, і, якщо можливо, дати їм те, що вони просять", - сказав він, підкресливши, що це потрібно зробити своєчасно.

Бауер зазначив, що війна йде не дуже добре для Кремля, оскільки "жодна з його стратегічних цілей не була досягнута".

Танки Leopard 2 для України

Тривають дискусії про те, щоб передати ЗСУ ці німецькі танки. Спочатку німецький канцлер Олаф Шольц говорив про те, що "Німеччина не бажає допустити розширення масштабів війни". Потім він погодився надати танки Україні, але лише за умови, що США також передадуть Abrams.

18 січня Європарламент закликав Шольца терміново передати Україні танки Leopard 2. А вже 19 січня Бундестаг провалив голосування з надання танків Києву.

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