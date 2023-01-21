Радник керівника Офісу президента наголосив, що немає жодного варіанта закінчити війну, окрім як завдати поразки Росії.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк дорікнув західним союзникам за нерішучість у наданні усієї необхідної військової допомоги, бо кожен день зволікання – це смерті українців,повідомив він у Twitter.

"Післямова до глобальної нерішучості… Ви все одно допоможете Україні необхідною зброєю та усвідомите: немає жодного варіанта закінчити війну, крім завдати поразки Російській Федерації", - наголосив Подоляк.

Але, зазначи він, сьогоднішня нерішучість убиває дедалі більше громадян України. "Кожен день зволікання – це смерті українців. Думайте швидше", - закликав радник керівника ОП.

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Рамштайн-8 - головне

20 січня відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8"). Міністр оборони США Ллойд Остін закликав її учасників не сповільнювати темпи у наданні підтримки Україні.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що союзники не мають одностайної думки стосовно постачання сучасних танків західного виробництва в Україну. Він доручив посадовцям провести аудит німецьких запасів танків Leopard-2 на той випадок, коли буде "позитивне рішення" - швидко перейти до постачання танків в Україну.

Також Пісторіус заперечив, що рішення Німеччини про потенційне відправлення танків Leopard-2 в Україну прив'язане до того, чи зроблять Сполучені Штати аналогічний крок із постачанням танків M1 Abrams.

Остін додав, що рішення про надання Україні німецьких основних бойових танків Leopard немає, як і американських танків M1 Abrams.

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