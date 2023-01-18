Євродепутати попереджають, що всі диктатори світу дивляться, чим закінчиться війна в Україні.

Європарламент закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца негайно передати Україні танки Leopard 2, системи ППО "наступного покоління" та інші сучасні озброєння. Такий заклик міститься в щорічному звіті за 2022 рік "Про реалізацію Спільної політики безпеки і оборони ЄС", затвердженому сьогодні.

"Депутати Європарламенту закликають до негайного розгортання сучасної зброї і протиповітряної оборони наступного покоління, закликають канцлера Німеччини Шольца без подальших зволікань поставити основні бойові танки Leopard 2 в Україну", – повідомляє прес-служба Європарламенту.

У звіті євродепутати підкреслюють, що Україна захищає свою територіальну цілісність і потребує невідкладної військової допомоги, зокрема у важкому озброєнні "для перемоги у війні".

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Європарламент закликає всі країни ЄС збільшити військову, політичну та гуманітарну допомогу Україні.

"Реакція ЄС на російську агресивну війну проти України є предметом пильного спостереження з боку автократій по всьому світу і матиме значний вплив на їх поведінку на міжнародній арені", – йдеться у звіті.

Поставки танків Leopard в Україну

Минулого тижня Польща і Фінляндія висловили готовність передати Україні танки Leopard. Однак для цього потрібен дозвіл Німеччини, як виробника цих машин.

Довгий час Німеччина була головним противником передачі західних танків Україні, але зараз, за даними ЗМІ, партнерам майже вдалося переконати канцлера Шольца зняти танкове ембарго.

Україна також розраховує на позитивний результат дебатів і сподівається отримати стільки "Леопардів", щоб їх вистачило на повноцінну танкову бригаду.

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