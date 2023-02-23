Водночас, у російському суспільстві зростає занепокоєння майбутнім РФ та поширюються думки стосовно невиправданості цілей "спеціальної воєнної операції".

Правляча верхівка Російської Федерації готує російське населення до затяжної війни з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Кремль готує населення до затяжного конфлікту. На тлі відкритої невизначеності в заявах керівництва країни, зростаючої економічної кризи та очікування чергової хвилі мобілізації, у суспільстві зростає занепокоєння майбутнім Російської Федерації та поширюються думки стосовно невиправданості цілей спеціальної воєнної операції відносно ціни, яку доведеться за це заплатити", - сказав Громов.

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Війна в Україні: прогнози

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що війна Росії проти України може тривати щонайменше рік.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов казав, що цей рік принесе Україні перемогу, а Росії - трансфер влади. Перемогою стане вихід на кордони 1991 року.

На думку генерала Сполучених Штатів у відставці Бена Ходжеса, Україна зможе звільнити окупований Крим вже до кінця літа, якщо отримає допомогу від союзників.

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що наступні шість місяців війни будуть критичними.

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