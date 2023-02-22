Аналітики вважають, що Путін навмисне сказав мало по суті, щоб створити інформаційну передумови для затяжної війни в Україні.

У посланні президента РФ Володимира Путіна не прозвучало конкретних цілей чи намірів щодо війни в Україні.

Про це йдеться вновому звіті аналітиків Інвтитуту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що російський президент знову повторив свою мантру про те, що Росія почала "спеціальну військову операцію" в Україні, щоб захистити людей на "історичних землях Росії", забезпечити внутрішню безпеку РФ, усунути загрозу з боку українського "неонацистського режиму", який, на його думку, існує з 2014 року, і захистити населення Донбасу.

Не обійшлося без звинувачень у бік західних країн, які озброюють Україну та розміщують бази і біолабораторії поблизу російських кордонів.

Відео дня

Крім того, як зазначили аналітики, російський президент навмисне, але помилково порівняв ЗСУ з нацистськими військами і подякував російській армії за боротьбу з "нацистською загрозою".

"Промова Путіна відновила кілька давніх інформаційних операцій щодо виправдання війни, а сама його риторика щодо війни ніяк не змінилась. Він міг би використати виступ, щоб озвучити нові цілі та засоби їх досягнення, наприклад, оголосити чергову офіційну хвилю часткової мобілізації, перевизначити "спеціальну військову операцію" офіційно як війну, тощо", - проаналізували спеціалісти.

Але, як вказали аналітики, натомість Путін сказав мало по суті, можливо, для того, щоб створити інформаційну передумову для затяжної війни в Україні, не окреслюючи "конкретні часові рамки та представляючи війну як екзистенціальну для росіян".

Виступ Путіна 21 лютого

Під час виступу з посланням до Федеральних зборів РФ президент країни Володимир Путін заявив, що Росія тимчасово призупинила участь у договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь зі США (відомий також як СНО-3 або New Start).

"Це вони (Захід, - УНІАН.) розв'язали війну, а ми використовуємо силу, щоб її зупинити. Це вони випустили джина з пляшки, цілі регіони занурили в хаос", - заявив Путін.

Вас також можуть зацікавити новини: