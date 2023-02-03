Росія досі не зацікавлена в переговорах, додав директор ЦРУ.

Наступні шість місяців російсько-української війни будуть критичними, цитує CBS News заяву директора ЦРУ Вільяма Бернса.

За його словами, Путін зробив ставку на те, що ослаблення інтересу Заходу і "політична втома" можуть дати його військовим новий шанс домогтися успіхів на полі бою.

"Путін, я думаю, прямо зараз робить ставку на те, що він може змусити час працювати на себе. Нам здається, що все вирішиться на полі бою в найближчі шість місяців", - сказав Бернс.

Бернс зазначив, що "Захід повинен дати Путіну зрозуміти, що він не тільки не зможе просунутися далі в Україні, але з кожним місяцем все більше і більше ризикує втратити територію, яку він досі незаконно забрав в України".

Росія досі не зацікавлена в переговорах, додав директор ЦРУ. "Ми не вважаємо, що Путін серйозно ставиться до переговорів, незважаючи на те, що ви іноді про це чуєте", - сказав Бернс.

Росія готує наступ - що відомо

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росія може приурочити новий масштабний наступ до річниці вторгнення в Україну - 24 лютого. Він додав, що, за оцінкою міністерства, в розпорядженні Росії зараз понад 300 тисяч мобілізованих.

Водночас ворог веде активну розвідку з метою підготовки для наступу на сході України.

Командувач ЗС Литви Вальдемарас Рупшис вважає, що РФ поспішає почати новий наступ, щоб встигнути до початку поставок західної техніки українській армії.

І хоча польський прем’єр Матеуш Моравецький не виключає спроби наступу російської армії на Київ, експертне середовище переконане, що з залишками сил ЗС РФ Росії не вдасться така масштабна операція, якою вона була рік тому.

Наразі ворог вже відмовився від тактики застосування цілих батальйонів і діє малими групами.

Водночас українська розвідка прогнозує суттєве загострення на фронті в лютому-березні. "Це означає, що та інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо на Донбасі, на сході, це спроба реалізації тих планів. Незважаючи на втрати в живій силі, в техніці, ворог пробує виконати завдання російського диктатора", - зазначив напередодні представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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